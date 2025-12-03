Niegan campesinos de Tamaulipas intereses políticos detrás de sus movilizaciones

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Las movilizaciones de los agricultores de Tamaulipas son legítimas y no son promovidas por ningún partido político, afirmó Ángel Lara Martínez, secretario de la Liga de Comunidades Agrarias del estado.

En entrevista, los reclamos de los campesinos son auténticos, ya que detrás de sus exigencias no hay intereses ocultos, ni participación del Partido Acción Nacional (PAN).

El líder agrario y además productor, lamentó que se etiquete a los productores como personas que presuntamente son manipulados por interés políticos.

«A nivel nacional nos han etiquetado que hay un tinte político detrás de esto y por supuesto que no: es una manifestación genuina y auténtica que lo único que busca es mejorar las condiciones del campo», expuso.

Lara Martínez dijo que si se le pregunta a cada productor, se darán cuenta que no hay intereses políticos en las movilizaciones campesinas de Tamaulipas, ya que, dijo, la principal preocupación de los agricultores es salir adelante con sus parcelas.

A pesar de todo, expuso, los campesinos continuarán realizando protestas para dejar sentir sus reclamos por el abandono del campo.