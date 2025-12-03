Estables las maquiladoras de Tamaulipas pese a tensiones comerciales con Estados Unidos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

A pesar de las amenazas derivadas de la guerra comercial impulsada desde Estados Unidos, el sector maquilador de Tamaulipas se ha mantenido estable y sin afectaciones de fondo, aseguró el diputado local de Morena, Byron Cavazos.

El legislador afirmó que el ritmo productivo de las maquiladoras no se ha reducido, aún con los vaivenes del entorno económico internacional. Señaló que, hasta el momento, las empresas continúan operando de manera regular.

Explicó que cada año es normal que existan altas y bajas en los niveles de empleo dentro del sector, situación que no representa necesariamente una pérdida considerable de fuentes de trabajo.

Cavazos indicó que algunas empresas han realizado ajustes en sus operaciones, como la reducción de horarios o turnos, pero aclaró que estos cambios han sido reacomodos normales y no situaciones graves.

Subrayó que, hasta ahora, no se han presentado escenarios sensibles ni hechos que lamentar en materia laboral dentro de la industria maquiladora del estado.

También destacó que los sindicatos se mantienen al pendiente para que se respeten los derechos de los trabajadores y que, en caso de despidos, se cubran las prestaciones conforme a la ley.

El diputado, representante de Reynosa, recalcó que el sector maquilador de Tamaulipas no enfrenta una crisis derivada de las presiones comerciales externas.

Actualmente, en la entidad operan 417 maquiladoras, concentradas principalmente en Reynosa, y en segundo término en las ciudades de Matamoros y Nuevo Laredo.