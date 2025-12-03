UNPF critica propuesta de uniforme neutro: “Es una distracción ideológica”

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Israel Sánchez Martínez, calificó como irresponsable la propuesta de Movimiento Ciudadano de impulsar el uso de uniformes neutros en las escuelas, presentada por la diputada federal Patricia Mercado.

“Se trata de un asunto demasiado minúsculo que no atiende las necesidades básicas de la escuela, no refuerza nada y no tiene sustento pedagógico, educativo, afectivo ni psicosocial. Es una clara demostración de que al intentar ideologizar la educación con este tipo de prácticas, se distrae del verdadero tema”, señaló.

Sánchez Martínez subrayó que el uniforme neutro no contribuye a mejorar la calidad educativa. “Si supiera que este cambio va a favorecer el desarrollo psicomotriz del niño o aumentar su capacidad de lectura, le daríamos la bienvenida. Pero en virtud de que no abona al tema académico, se trata de una agenda totalmente distinta a lo que realmente se necesita”, dijo.

El dirigente de la UNPF recordó que los problemas centrales de la educación en México son los niños que reprueban, la falta de lectura, maestros sin herramientas y la inseguridad en las escuelas. “Algunos partidos políticos con poca visión, como Movimiento Ciudadano y Morena en la Ciudad de México, muestran que tienen una agenda personal y no institucional”, afirmó.

Pidió a los partidos ser conscientes de la realidad que viven las familias y cuestionó si el uniforme neutro es realmente necesario frente a los gastos que enfrentan los padres de familia. “Hoy se requieren más de seis mil pesos en material complementario, producto de libros de texto que prácticamente no sirven”, denunció.

Finalmente, exigió transparencia en el uso de los recursos destinados a la educación. “Que primero nos digan dónde están los más de 900 millones de pesos que se destinan para productos educativos que no funcionan”, concluyó.

Cabe recordar que la diputada federal de MC Patricia Mercado promueve la iniciativa por #uniformesneutros porque permite que, si así lo desean, una niña use pantalón, un niño use falda o une niñe que ha expresado sentirse mejor en esa identidad elija también que prendas usar.