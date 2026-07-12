Campesinos exigen estudios para cambiar cultivos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de julio.- La falta de investigación en campo frena la reconversión agrícola en Tamaulipas, donde productores continúan sembrando cultivos tradicionales ante la ausencia de estudios técnicos que respalden alternativas con menor consumo de agua y mejores perspectivas de rentabilidad.

El secretario de la Liga de Comunidades Agrarias del estado, Ángel Lara Martínez, afirmó que cualquier estrategia para sustituir cultivos debe sustentarse en investigaciones y pruebas realizadas directamente en las parcelas, ya que de ello dependen inversiones que representan el patrimonio de miles de productores.

«Se entiende que debería haber todo un trabajo de investigación previo para que la autoridad pueda emitir algún tipo de recomendación», expresó Lara Martínez al señalar que las decisiones no pueden tomarse únicamente con planteamientos generales.

El dirigente campesino sostuvo que desde hace varios años las autoridades dejaron de realizar trabajos de validación en campo que permitían comprobar el comportamiento de nuevos cultivos en las diferentes regiones agrícolas del estado. «Tenemos ocho años que no vemos técnicos haciendo demostraciones en parcelas», sostuvo.

Explicó que las parcelas demostrativas son indispensables para conocer el rendimiento, la adaptación y la viabilidad económica de cada cultivo antes de recomendarlo a los productores, quienes enfrentan riesgos importantes si modifican sus esquemas de producción sin información suficiente.

Como antecedente, recordó que el cultivo de sábila logró consolidarse porque existía un mercado que demandaba ese producto. «Fue un boom porque existía el mercado para el consumo de este producto», comentó.

Sin embargo, advirtió que impulsar nuevas alternativas agrícolas sin garantizar primero su comercialización podría traducirse en pérdidas económicas para el sector. «Si la cultura de la población no es comer tortilla de sorgo blanco, no lo voy a poder vender», afirmó al referirse a la necesidad de analizar también la demanda de los consumidores.

Lara Martínez concluyó que la reconversión del campo tamaulipeco debe apoyarse en investigación científica, validación técnica y estudios de mercado, además de aprovechar de manera eficiente la maquinaria, la disponibilidad de agua y las características de cada región antes de recomendar cambios en los cultivos.