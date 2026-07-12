Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de julio.- La integración paritaria de las candidaturas a diputaciones federales en Tamaulipas no será definida con un reparto automático de espacios entre mujeres y hombres, sino mediante un análisis nacional que realizará el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar el equilibrio en todo el país rumbo a las elecciones de 2027.

El vocal ejecutivo del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rojas, informó que aún no existe una determinación sobre la distribución de las ocho candidaturas de mayoría relativa que estarán en disputa en el estado, debido a que ese cálculo se realizará tomando en cuenta los 300 distritos electorales federales del país.

El funcionario explicó que la decisión no corresponde a cada entidad federativa, sino al órgano electoral nacional, por lo que será hasta la emisión de los lineamientos oficiales cuando se conozca cuántas candidaturas serán asignadas a mujeres y cuántas a hombres en Tamaulipas.

Precisó que ello significa que no necesariamente las ocho diputaciones federales del estado deberán distribuirse en cuatro candidaturas para mujeres y cuatro para hombres, ya que el objetivo es cumplir con la integración paritaria de la Cámara de Diputados en el ámbito nacional.

Bernal Rojas recordó que el proceso electoral federal iniciará durante el último trimestre de este año con la instalación del Consejo General del INE, para posteriormente integrar los consejos locales y distritales que organizarán la elección de 2027.

Asimismo, señaló que la paridad de género continúa siendo uno de los principios rectores del Instituto Nacional Electoral y afirmó que este criterio será aplicado durante el próximo proceso electoral, aunque puntualizó que todavía no comienza formalmente.

«Se tiene que ver en el ámbito de la paridad de la integración de la Cámara de Diputados en el contexto nacional, porque se trata de un órgano colegiado de 500 diputados: 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional», expresó Bernal Rojas.

El vocal ejecutivo añadió que las 300 diputaciones federales de mayoría relativa deberán distribuirse en 150 candidaturas para mujeres y 150 para hombres, mientras que las 200 diputaciones de representación proporcional también deberán respetar el principio constitucional de paridad. Adelantó que el Consejo General del INE emitirá oportunamente las reglas que deberán seguir los partidos políticos para registrar sus candidaturas conforme a esos lineamientos.