Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de julio.- Los partidos políticos de nueva creación Somos México y PAZ llegarán al próximo proceso electoral de Tamaulipas con el reto de abrirse paso entre un electorado que ya cuenta con seis fuerzas políticas con registro estatal, por lo que deberán convencer a los ciudadanos con sus propuestas para ganar respaldo en las urnas.

El consejero electoral Alfredo Díaz Díaz, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), señaló que ambas organizaciones deberán fortalecer sus plataformas e incrementar su presencia pública para competir en igualdad de condiciones durante la elección del próximo año.

El funcionario explicó que “cada instituto político cuenta con una plataforma electoral y documentos básicos que reflejan sus principios e ideología, por lo que será responsabilidad de cada uno promover sus propuestas y fortalecer la participación ciudadana en la vida democrática”.

Indicó que la incorporación de nuevas opciones políticas representa un elemento que fortalece la pluralidad democrática, al tiempo que el IETAM tiene la responsabilidad de garantizar condiciones de equidad para todos los partidos con registro y contribuir al fortalecimiento del sistema de partidos dentro del marco legal.

Además, sostuvo que las nuevas fuerzas políticas no solo deberán difundir sus propuestas, sino también incentivar una mayor participación ciudadana en los procesos electorales, promoviendo que más personas ejerzan su derecho al voto y se involucren en la vida democrática del estado.

Respecto a la estructura territorial de Somos México y PAZ en Tamaulipas, Díaz Díaz aclaró que el IETAM no dispone de información sobre el número de militantes, debido a que el procedimiento para constituir ambos partidos fue realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Precisó que la afiliación de estos institutos políticos es de carácter nacional y que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE fue la responsable de verificar el cumplimiento de los requisitos de militancia durante el proceso de registro, por lo que sus integrantes pueden encontrarse en cualquier entidad del país.

El consejero electoral agregó que “el financiamiento público destinado a las campañas electorales será determinado durante marzo del próximo año y, una vez iniciadas las campañas, los dos nuevos partidos recibirán los recursos correspondientes junto con el resto de los partidos políticos”. Con ello, Somos México y PAZ estarán en condiciones de participar en la contienda electoral junto con los seis partidos que actualmente cuentan con acreditación ante el IETAM.