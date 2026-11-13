Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 12 de noviembre.– El Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó por unanimidad los topes máximos de gastos que podrán ejercer los aspirantes durante las precampañas del proceso electoral de 2027.

Los límites establecidos varían de acuerdo con el número de electores de cada municipio y distrito electoral local. En total, se determinaron cantidades para los 43 municipios y los 22 distritos de Tamaulipas.

De acuerdo con el documento aprobado, Nuevo Laredo tendrá el tope más elevado entre los municipios, con 6 millones 132 mil pesos, mientras que en el ámbito distrital el límite más alto corresponderá al distrito 06 de Reynosa, con 2 millones 863 mil pesos.

La aprobación se realizó durante una sesión celebrada este jueves por la tarde, encabezada por Juan José Ramos Charre, presidente del organismo electoral, y con la participación de representantes de los partidos políticos acreditados ante el IETAM.

Aunque los consejeros avalaron los montos por unanimidad, las cantidades no fueron expuestas públicamente durante la sesión, debido a que se omitió la lectura del acuerdo. Previamente, los integrantes del Consejo General habían revisado en privado los límites propuestos.

Las precampañas están previstas para enero de 2027 y constituyen la etapa en la que los aspirantes buscan el respaldo de la militancia de sus respectivos partidos para obtener una candidatura.

Durante este periodo pueden realizar actividades internas para conseguir apoyo partidista, pero no pueden solicitar abiertamente el voto de la ciudadanía.

El IETAM informó que el acuerdo será publicado próximamente en su página oficial, donde podrá ser consultado por el público en general. El documento ya fue entregado a los partidos políticos para su conocimiento.