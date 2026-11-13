María de Villarreal “apapacha” a las familias de Río Bravo con la brigada Transformando Familias

Río Bravo, Tamaulipas.- Con el propósito de acercar servicios, programas y apoyos de distintas dependencias gubernamentales a las familias, la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, encabezó este jueves la brigada Transformando Familias en el municipio de Río Bravo, en la que recorrió los módulos de atención, entregó diversos beneficios y escuchó directamente las solicitudes de la población.

Durante la jornada, la presidenta del DIF Estatal supervisó la prestación de cada uno de los servicios disponibles y entregó apoyos funcionales, aparatos auditivos, actas de nacimiento, certificados de educación para adultos y escrituras del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

Asimismo, escuchó a las personas que se acercaron para solicitar algún beneficio o exponer una problemática particular, atendiendo sus planteamientos y estableciendo contacto con las distintas áreas participantes para dar seguimiento a sus necesidades.

Uno de los momentos más significativos fue la entrega de apoyos alimentarios, que María de Villarreal realizó personalmente, procurando que todas las personas asistentes recibieran su paquete, contribuyendo a la economía y sana alimentación de las familias riobravenses.

Las brigadas Transformando Familias forman parte de las acciones conjuntas del Gobierno del Estado y el Sistema DIF Tamaulipas para acercar servicios, programas y apoyos gratuitos o a bajo costo a las comunidades, facilitando el acceso de la población a distintos beneficios.

Con la jornada realizada en Río Bravo, el recorrido de las brigadas durante 2026 está por concluir. La última visita será en Güémez, donde se buscará beneficiar a miles de familias de la región centro del estado.

De esta manera, el Sistema DIF Tamaulipas refrenda su compromiso de mantener una atención cercana y sensible a las necesidades de la población, llevando servicios y apoyos directamente a las comunidades.