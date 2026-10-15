DIF Tamaulipas reconoce y premia a seis asociaciones civiles por su labor social

La convocatoria Lazos del Bienestar 2026 destinó un millón 200 mil pesos para fortalecer el trabajo asistencial de las instituciones ganadoras

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, entregó reconocimientos y apoyos económicos a seis organizaciones de la sociedad civil ganadoras de la convocatoria Lazos del Bienestar 2026, con una inversión social de un millón 200 mil pesos para respaldar los proyectos que desarrollan en favor de la población.

Durante la entrega, la directora general del DIF Estatal, Patricia Lara Ayala, reconoció el trabajo de las instituciones participantes y destacó que sus acciones contribuyen a la visión humanista del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el doctor Américo Villarreal Anaya.

“Valoramos su labor, que se suma a la visión del Gobierno del Estado de poner siempre al ser humano en el centro, y al impulso que desde el DIF Tamaulipas brinda nuestra presidenta, la doctora María de Villarreal, también a través del programa Lazos del Bienestar”, expresó.

Asimismo, señaló que Lazos del Bienestar ha beneficiado a 247 mil personas mediante acciones y acompañamiento en 12 polígonos distribuidos en 10 municipios, con un enfoque basado en la cercanía, la participación y el trabajo corresponsable de las comunidades.

“Porque estamos convencidos de que cuando gobierno y sociedad civil caminamos juntos, generamos mayor bienestar, estrechamos lazos que transforman vidas, fortalecemos la confianza de nuestra gente y construimos un mejor Tamaulipas para todos”, agregó al agradecer la participación de las organizaciones en la convocatoria.

Las seis asociaciones ganadoras son el Asilo de Nuestra Señora de Lourdes, Cáritas de Tampico y Posada del Peregrino, del municipio de Tampico; Nuestra Casita, de Altamira; así como Un Espacio Digno para Aprender y Fortalecimiento de Espacios Dignos para la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad, de Matamoros.

Cada institución recibió un apoyo de 200 mil pesos destinados al fortalecimiento de sus acciones en favor de las personas que requieren asistencia social.

De esta manera, DIF Tamaulipas reconoce el compromiso de las mujeres y los hombres que integran estas organizaciones, cuya labor contribuye a promover la solidaridad, el humanismo y la justicia social en las comunidades del estado.

Asimismo, invita a las asociaciones civiles sin fines de lucro dedicadas a la asistencia social en Tamaulipas a acercarse al DIF Estatal y participar en las convocatorias que se realizan cada año para reconocer e impulsar su labor.