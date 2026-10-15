Soy un peón disponible para lo que venga”, dice secretario de Educación ante rumores políticos

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 14 de Octubre del 2026

El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, aseguró que no tiene contemplado renunciar a su cargo y afirmó que seguirá trabajando al frente de la dependencia mientras así lo determine el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al ser cuestionado sobre una posible salida de la Secretaría de Educación para buscar un cargo de elección popular, el funcionario sostuvo que hasta el momento no ha recibido ninguna indicación en ese sentido.

“No tengo contemplado renunciar”, expresó tras señalar que recientemente acompañó al gobernador en una gira de trabajo por Nuevo Laredo, donde participaron en diversas actividades relacionadas con educación, cultura y educación superior.

En tono relajado, Valdez García comentó que tampoco ha sido llamado “al confesionario”, en referencia a las versiones sobre posibles movimientos dentro del gabinete estatal.

“Si hay llamado al confesionario, con todo y penitencia, ahí estaremos*”, bromeó al referirse a la reunión de gabinete programada para las próximas horas.

No obstante, dejó en claro que se mantiene disponible para cualquier decisión política que tome el mandatario estatal respecto a su futuro dentro de la administración pública.

“Yo al 100 por ciento dispuesto a lo que el gobernador diga”, manifestó al ser cuestionado sobre la posibilidad de participar en el próximo proceso electoral cuyos registros de Morena vencen este domingo 18 de Octubre.

Incluso, definió su papel dentro del actual escenario político como el de una pieza al servicio del proyecto gubernamental.

“Un servidor es un peón disponible para lo que venga”, declaró, al considerar que es el gobernador quien define el movimiento de las piezas dentro del tablero político estatal.

Por último señaló que por ahora su prioridad continúa siendo el trabajo al frente de la Secretaría de Educación, dependencia en la que aseguró se encuentra concentrado atendiendo los retos del sistema educativo tamaulipeco.