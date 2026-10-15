Este jueves llega el frente frío 2, con lluvia

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA .— Con lluvias que podrían presentarse en todo el estado desde este jueves y extenderse hasta el sábado, con acumulados de hasta 50 milímetros y temperaturas mínimas de 18 grados Celsius, llegará a la entidad el frente frío número Dos, informó el titular de Protección Civil Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente.

El funcionario explicó que el frente frío número 2 comenzará a sentirse durante la tarde o noche del jueves y provocará precipitaciones en las regiones norte, centro y sur.

Para quienes acudan a la Feria Tamaulipas, recomendó tomar precauciones ante la posibilidad de lluvia.

“Véngase preparado para la feria porque habrá lluvias”, advirtió González de la Fuente.

Por último, añadió que las temperaturas comenzarían a recuperarse gradualmente el domingo.