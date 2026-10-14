Correcaminos visitó la Primaria José Vasconcelos

Correcaminos visitó la Primaria José Vasconcelos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una cascarita, boletos para el partido del viernes contra Dorados, pósters, stickers y hasta autógrafos, además de mucha diversión, enmarcaron la tarde de este martes en que jugadores de Correcaminos convivieron en la visita a la Escuela Primaria José Vasconcelos Turno Vespertino.

Los pequeños Leales recibieron con porras y bastante algarabía a Juan Cantú, Ricardo González, Fernando Piñuelas, César Sosa, Edson Reséndez y al auxiliar técnico Manuel Cadavieco, quienes representaron a El Equipo de Victoria en esta actividad que forma parte de la agenda de Responsabilidad Social de la institución azulnaranja.

Correcaminos como miembro activo de la sociedad victorense y representativo de la Máxima Casa de Estudios de Tamaulipas, mantiene un fuerte vínculo con la niñez y juventud de nuestra ciudad, así como las causas mas nobles.

Gran entusiasmo también mostraron los jugadores del ave universitaria, que saludaron, se tomaron fotos, dieron autógrafos y participaron en la reta que tuvo que definir a su ganador en tanda de penales.

Decenas de cortesías y souvenirs fueron repartidos entre el alumnado para que nadie se quede sin apoyar a Correcaminos este viernes en la lucha por meterse a zona de clasificación.

El director Carlos de la Garza, personal docente, administrativo y de apoyo, agradecieron al equipo Correcaminos su visita y confirmaron su asistencia al juego del viernes para alentar desde el silbatazo inicial en las tribunas del Marte R. Gómez.