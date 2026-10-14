Premier comienza a recuperar terreno

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de un inicio complicado en la temporada 2026-2027 de la Liga Premier de la Segunda División, Correcaminos comienza a recuperar terreno en la clasificación general, al colocarse en la sexta posición con 11 unidades, a solo cuatro puntos del liderato.

El conjunto universitario, dirigido por Jorge Urbina, ha logrado enderezar el rumbo tras ligar dos victorias consecutivas, resultados que le han permitido escalar posiciones y meterse nuevamente en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Después de siete jornadas disputadas, la escuadra de la UAT registra tres triunfos, dos empates y dos derrotas, números que reflejan una mejoría en su desempeño luego de un arranque irregular.

Actualmente, Mineros de Fresnillo FC encabeza la clasificación general con 15 unidades, seguido de Vaqueros de Reynosa FC, que se mantiene en la segunda posición con 14 puntos.

Por su parte, La Tribu de Ciudad Juárez y ACF Zapotlanejo comparten la tercera y cuarta posición, respectivamente, con 13 unidades cada uno, mientras que FC Santiago ocupa el quinto escalón con 11 puntos, los mismos que Correcaminos, aunque con mejor diferencia de goles.

En la parte baja de la clasificación aparece Saltillo Soccer FC, con nueve unidades, seguido de Guerreros de Autlán, que acumula ocho puntos.

Más rezagados se encuentran Real Apodaca FC, con cuatro unidades, y Héroes de Zací FC, que cierra la clasificación con apenas dos puntos.

Con este panorama, Correcaminos buscará mantener su racha positiva y aprovechar la corta distancia que lo separa de los primeros lugares, en una temporada en la que el equipo universitario comienza a recuperar protagonismo.