Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, llamó a madres y padres de familia a hablar con sus hijos para evitar falsas amenazas en las escuelas, pues cada alerta obliga a activar protocolos de seguridad y puede generar movilizaciones, confusión e incertidumbre entre la comunidad educativa.

El funcionario señaló que en el ciclo escolar actual se han presentado dos casos: uno en una secundaria y otro en el CBTis 119. En el ciclo anterior, recordó, hubo alrededor de 16 situaciones similares, principalmente en secundarias.

“Ninguna de estas alertas la podemos tomar a la ligera”, advirtió Valdez García, al explicar que ante cada aviso se notifica a Protección Civil y a las autoridades de seguridad estatales o municipales, aunque después se confirme que se trató de una broma.

Cabe señalar que el operativo implementado hasta mañana en el Cbtis 119 concluyó sin novedad, ya que no hubo detección de objetos, sustancias o artículos prohibidos.

Por último, Valdez García pidió a las familias colaborar en la formación de los jóvenes y fomentar su responsabilidad, especialmente durante los periodos de exámenes, cuando, dijo, suelen presentarse este tipo de amenazas. Añadió que la Secretaría también abordará el tema en las escuelas.