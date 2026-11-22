Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con una asistencia superior a las 3 mil personas, Hugo Reséndez Silva encabezó una mega asamblea de Morena en Ciudad Victoria, donde el mensaje central fue claro: fortalecer la unidad, cerrar filas en torno al proyecto de la Cuarta Transformación y mantener la organización territorial en cada colonia de la capital tamaulipeca.

En un encuentro que reunió a familias, simpatizantes, militantes y referentes históricos del movimiento en Tamaulipas, Reséndez Silva convocó a dejar de lado las diferencias y privilegiar las coincidencias, al señalar que la fortaleza de Morena está en su gente y en la capacidad de caminar bajo un mismo proyecto.

“En Morena nos une algo mucho más grande que cualquier persona: nos une un proyecto de nación. Aquí no hay pleitos entre compañeros, hay coincidencias”, expresó ante los asistentes.

Durante su intervención, Hugo Reséndez también reconoció a quienes participaron en los primeros años de construcción de Morena en Tamaulipas, destacando la trayectoria de Jaime Oyervides y la maestra Micaela, a quienes identificó como referentes fundamentales en el nacimiento y consolidación del movimiento en la entidad.

El encuentro también estuvo marcado por un mensaje de identidad victorense y compromiso social. Reséndez Silva recordó sus raíces familiares y las enseñanzas de su padre, el expresidente municipal Tito Reséndez, sobre la importancia de servir con hechos, escuchar a la ciudadanía y mantenerse cerca de las colonias.

Asimismo, reiteró su respaldo al proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al trabajo del gobernador Américo Villarreal Anaya en Tamaulipas.

En la parte final de su mensaje, Hugo Reséndez, insistió en que el movimiento debe mantenerse unido y organizado para continuar defendiendo sus principios y llevando su mensaje a todos los sectores de la sociedad.