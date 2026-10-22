Temor y confusión genera ley de economía digital entre consumidores y comerciantes

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 22 de octubre del 2026

La discusión en torno a la llamada Ley de Economía Digital ya comenzó a generar incertidumbre entre comerciantes y consumidores de ciudad Victoria, particularmente entre adultos mayores que temen quedar excluidos de las operaciones cotidianas por desconocer el uso de aplicaciones bancarias y medios electrónicos de pago.

Así lo señaló Paulino Cortés, presidente de la Unión de Puestos Fijos y Semifijos en la Vía Pública, quien aseguró que en los últimos días varios clientes le han expresado preocupación tras escuchar versiones sobre una eventual eliminación de los pagos en efectivo.

Explicó que entre los comerciantes existe una adaptación gradual a las nuevas tecnologías, ya que muchos establecimientos y puestos reciben actualmente transferencias bancarias y pagos electrónicos; sin embargo, considera que una parte importante de la población todavía depende del efectivo para realizar sus compras.

«Hay personas adultas mayores que llegan al puesto y preguntan si ya no van a poder pagar en efectivo. Algunos dicen que ni siquiera tienen teléfono celular y no saben cómo podrían hacer esos pagos», comentó.

Paulino Cortés consideró que cualquier transición hacia mecanismos digitales debe tomar en cuenta las condiciones económicas y tecnológicas de todos los sectores de la población, especialmente de quienes no cuentan con acceso a servicios bancarios o carecen de conocimientos para utilizar herramientas digitales.

Asimismo, señaló que las personas de menores ingresos son quienes enfrentarían mayores dificultades para adaptarse a un esquema basado exclusivamente en pagos electrónicos, debido a que muchos de ellos no utilizan tarjetas bancarias ni aplicaciones financieras.

El dirigente de los comerciantes sostuvo que si bien la modernización de los sistemas de pago puede representar beneficios para determinados sectores, también es necesario garantizar que los adultos mayores y grupos vulnerables no queden excluidos de actividades tan básicas como realizar una compra, pagar un servicio o efectuar cualquier transacción cotidiana.