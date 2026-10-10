Coordina Mesa de Salud Municipal acciones preventivas para la temporada invernal.

​Cd. Victoria, 9 de octubre de 2026. — Con el objetivo de articular estrategias preventivas y de contención frente a virus y padecimientos propios de la temporada de frío, se celebró la sesión No. 5 de la Mesa de Salud Municipal en la Sala de Cabildo.

En representación del alcalde Lalo Gattás, la reunión fue presidida por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, quien contó con la presencia de delegados de Bienestar Federal, IMSS, ISSSTE, las secretarías estatales de Salud y Educación, así como titulares de las diversas áreas del Municipio.

Durante la jornada de trabajo, se presentaron los objetivos y metas de las campañas de vacunación dirigidas a proteger a las familias victorenses contra padecimientos como la influenza, el COVID-19, la bacteria del neumococo y acciones contra el dengue.

​»La salud de los victorenses es prioridad para el gobierno del alcalde Lalo Gattás, por eso la importancia y el interés de establecer coordinación con las instituciones de todo el sector salud y bienestar», destacó Reséndez Silva en su mensaje de bienvenida a los integrantes de la mesa.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se determinó reforzar la campaña intensiva contra el sarampión, así como las acciones orientadas a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Asimismo, se dio a conocer un avance significativo en el proyecto para la creación de 24 Consultorios del Sistema Universal de Salud en la Capital del Estado, consolidando así la infraestructura de atención médica para la comunidad.