Cd. Victoria.- El alcalde de Victoria, Eduardo “Lalo” Gattás Báez, encabeza las preferencias ciudadanas entre los aspirantes de Morena a la diputación federal, al obtener el 36.8 por ciento de respaldo en la más reciente encuesta de Arias Consultores, realizada el 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los resultados de la casa encuestadora, Gattás Báez se posiciona en primer lugar entre los perfiles evaluados para la candidatura de Morena, superando por 10.3 puntos porcentuales a Gerardo Illoldi, quien obtuvo el 26.5 por ciento; seguido de Rómulo Pérez, con 15 por ciento, y Román Bock, con 9 por ciento.

La medición también revela que el presidente municipal encabeza la intención del voto en un escenario hipotético de elección para diputado federal, al alcanzar el 43.6 por ciento de las preferencias, por encima de contendientes de otros partidos políticos.

Los resultados colocan a Lalo Gattás al frente de los perfiles evaluados tanto en la preferencia interna de Morena como en el escenario de competencia electoral planteado por Arias Consultores, con una ventaja de 15.3 puntos porcentuales sobre su más cercana contendiente en intención del voto.

En materia de evaluación gubernamental, la encuesta también señala que el 46.4 por ciento de los victorenses consultados aprueba el desempeño de Eduardo Gattás al frente del Ayuntamiento de Victoria.

Arias Consultores informó que el estudio se realizó mediante 600 encuestas telefónicas efectivas, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de +/- 4 por ciento, durante el levantamiento efectuado el 17 de noviembre de 2026.