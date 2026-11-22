Noviembre 22 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Salud, en coordinación con el Sistema DIF Estatal, presidencias municipales y los 12 Distritos de Salud para el Bienestar, preparan la Feria de Salud 2026 “La salud cerca de ti, trabajando juntos por el bienestar de Tamaulipas”, así lo informó el director de Promoción y Prevención de la Salud, Jorge Calzada Hernández.

Al extender la invitación a la población tamaulipeca, para que estén atentos en las fechas en que se realizará en su localidad, señaló que con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, esta jornada tiene la finalidad de acercar los servicios de salud y concentrar los diferentes programas en un mismo espacio.

Dijo que, por instrucción del secretario de Salud, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, el arranque de la jornada se llevará a cabo este 26 de noviembre en esta ciudad capital, para posteriormente recorrer el resto de los municipios en las que se ofertarán alternativas de atención médica, orientación y prevención de enfermedades.

En esta actividad, se aplicarán vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo, el virus del papiloma humano, así como se completarán esquemas de vacunación de acuerdo a los grupos de edad y quienes así lo requieran.

Para reforzar la protección de la población, se seleccionarán los servicios según las necesidades epidemiológicas de cada región. Y para la atención preventiva se colocarán módulos para realizar detecciones de los distintos programas de salud.

Los servicios preventivos serán integrados de la siguiente manera:

Detección y tamizaje de embarazo, orientación sobre cáncer de mama y cervicouterino, hipertensión, diabetes, sobrepeso, riesgo cardiovascular, VIH y tuberculosis.

Promoción y autocuidado sobre higiene, alimentación, actividad física, orientación nutricional, saneamiento y entornos saludables.

Prevención y protección de accidentes, discapacidad, suicidio, adicciones, embarazo en adolescentes, enfermedades trasmitidas por vector, entre otros.

Por último Calzada Hernández destacó que, la Feria de Salud 2026, está dirigida a todos los integrantes de las familias, con alternativas de atención para mujeres, hombres, niñas y niños, en la que participará equipo médico especializado, enfermeras, paramédicos, promotores de la salud, vectores, epidemiología, DIF municipales, COEPRIS Distrital, así como Patrimonio de la Beneficencia Pública.