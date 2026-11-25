Cena a ciegas en el DIF

-La Escuela Camino de Luz organizó una experiencia sensorial y artística para visibilizar la discapacidad visual y destacar las habilidades y el talento de sus alumnas y alumnos

Noviembre 24 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con representaciones históricas y una exposición de cuadros vivientes, el Sistema DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, realizó la cena a ciegas RevolucionARTE, organizada por la Escuela Camino de Luz en la Pinacoteca de Tamaulipas, con el propósito de promover la inclusión de las personas con discapacidad visual.

Camino de Luz es una institución del DIF Tamaulipas que brinda atención a personas con discapacidad visual y trabaja para fortalecer su autonomía e inclusión social y laboral mediante talleres de emprendimiento y desarrollo de habilidades.

La velada reunió a invitados que participaron en una experiencia sensorial ambientada en la Revolución Mexicana. Con los ojos cubiertos por antifaces, disfrutaron de una cena de tres tiempos acompañada de sonidos, música y relatos que recrearon distintos momentos de aquella época, desde la vida cotidiana de los campesinos hasta los campamentos revolucionarios y el fin de las batallas.

Al concluir la cena, los asistentes retiraron sus antifaces para presenciar una representación en la que alumnas y alumnos de Camino de Luz, caracterizados como personajes de la Revolución, escenificaron una batalla y compartieron frases célebres de figuras históricas.

Como parte del evento, también se presentó una exposición de cuadros vivientes en la que las y los estudiantes representaron a distintos personajes de la época revolucionaria, compartiendo con los asistentes sus conocimientos, habilidades y talento artístico.

Con eventos como la cena a ciegas RevolucionARTE, el DIF Tamaulipas impulsa espacios de convivencia y sensibilización que permiten acercar a la sociedad al trabajo que realiza la Escuela Camino de Luz, al tiempo que promueve oportunidades para el desarrollo, la autonomía y la participación de las personas con discapacidad visual.