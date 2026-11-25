Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El diputado local de Morena y presidente de la Comisión de Salud del Congreso de Tamaulipas, Víctor García Fuentes, exhortó a las personas adultas mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas a acudir a los centros de vacunación para prevenir complicaciones durante la temporada invernal.

Al afirmar que hay suficientes vacunas, el legislador destacó que el estado registra cero casos de sarampión.

“Lo que más me preocupa son los grupos de alto riesgo en esta temporada”, señaló. Entre ellos mencionó a personas con VIH, hipertensión, enfermedades cardiacas o diabetes, así como a pacientes con insuficiencia renal.

El legislador pidió a la población priorizar la prevención y la participación social, además de aplicarse las vacunas correspondientes a la temporada, incluidas las contra covid-19 y neumococo. Explicó que las infecciones respiratorias pueden representar un mayor peligro para quienes tienen condiciones de salud que los hacen más vulnerables.

“Una infección bronconeumónica puede ser fatal para ellos. Por eso insistimos en que nos ayuden a promover la prevención y la vacunación”, expresó.

García Fuentes también llamó a madres y padres de familia a revisar las cartillas de vacunación de niñas, niños y adolescentes, así como las de las personas adultas y adultas mayores, para verificar que tengan sus esquemas completos.

Respecto a la capacidad del sector salud, aseguró que existe disponibilidad de vacunas y afirmó que Tamaulipas se encuentra entre los primeros lugares del país en el programa de vacunación universal. Indicó que el último registro del índice de desempeño del programa reportó una cobertura de entre 98 y 99 por ciento.

“Una vacuna es una armadura que le ponemos a nuestro cuerpo para evitar que entre una enfermedad”, dijo para concluir.