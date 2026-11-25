Brillan tamaulipecos en el Rodeo Nacional

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas volvió a destacar a nivel nacional dentro de la disciplina de Rodeo, esto tras brillar en el XXX Campeonato Nacional de Rodeo de la Federación Mexicana de Rodeo, celebrado del 15 al 22 de noviembre en Chihuahua, Chihuahua.

Victoria Pineda Madrigal, fue una de las tamaulipecas más destacadas en la máxima justa este deporte, quien compitió en las disciplinas de Lazo en Falso y Lazo y Listón. En esta última prueba, haciendo mancuerna con Alejandro Anaya Hernández, conquistó el título nacional.

Por su parte, Iliana Caballero Medina reafirmó su jerarquía en el rodeo mexicano al coronarse campeona de Carrera entre Polos en la categoría Juvenil Menor.

La tamaulipeca, multicampeona nacional y ganadora de múltiples medallas de oro en los Nacionales CONADE, brilló junto a su caballo El Muñeco.

Otro de los grandes protagonistas fue el victorense Alejandro Anaya Hernández, quien firmó una actuación histórica al conquistar tres campeonatos nacionales en la categoría Juvenil Menor: Lazo de Becerros, Lazo y Listón, y Vaquero Completo.

Para alcanzar estos triunfos resultó fundamental su compañera equina, la yegua Heated Star, conocida como La Mulita, cuyo linaje desciende de ejemplares campeones de renombre como Hollywood Dun It y Peptoboonsmal.