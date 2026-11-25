Integrante de la Guardia Estatal obtiene segundo lugar en Carrera CANACO Victoria 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un integrante de la Guardia Estatal obtuvo el segundo lugar en la categoría varonil de 10 kilómetros durante la primera edición de la Carrera CANACO Victoria 2026, competencia que reunió a corredores en una jornada de activación física y convivencia deportiva.

Se trata del Policía “A” Domitilo Mejía Gutiérrez, quien representó a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y destacó por su desempeño durante el recorrido, logrando posicionarse entre los primeros lugares de su categoría.

Su participación refleja la importancia de mantener una preparación física constante, así como de fomentar la disciplina y los hábitos saludables que contribuyen al desarrollo integral del personal policial.

Con este tipo de participaciones, la SSPT impulsa la activación física y promueve espacios de convivencia ciudadana, en los que sus integrantes representan a la institución y fortalecen los vínculos con la sociedad tamaulipeca.