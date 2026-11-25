Fortalece Tamaulipas la Gimnasia Artística

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De cara a la Olimpiada Nacional 2027, Tamaulipas sigue fortaleciendo las disciplinas y en esta ocasión le tocó a la Gimansia Artística, con la llegada del nuevo entrenador, el profesor Josafat Pineda a esta disciplina.

Lo anterior lo dio a conocer el director del INDE, Manuel Virués Lozano, reconociendo que se suma para fortalecer el área técnica de esta disciplina.

“Estamos sumando un entrenador más, fortaleciendo cada uno de las disciplinas, hace unos días dimos a conocer la nueva entrenadora de Tiro Deportivo, ahora le tocó a la Gimnasia Artística”.

Añadió que viene a complementar el área técnica junto con la maestra Nancy, la maestra Cristina, el profesor Eladio y la maestra de apoyo Renata, aportando sus conocimientos y experiencia para seguir impulsando el crecimiento de nuestras gimnastas.

“Estamos trabajando para que haya atención integral en las disciplinas deportivas de Tamaulipas: rehabilitación de espacios, equipamiento deportivo y entrenadores capacitados”.

Dijo que esta contratación cerrará la actividad de la alta de entrenadores para la Olimpiada Nacional, donde Tamaulipas será sede.