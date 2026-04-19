Es urgente limpiar patios y eliminar criaderos de zancudos en las casas

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 19 de abril del 2026

La abatización contra el dengue solo es efectiva si las familias eliminan los criaderos de zancudos en sus hogares, dejó en claro el diputado Víctor García Fuentes, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso de Tamaulipas.

El legislador explicó que la fumigación únicamente mata al mosquito que vuela, por lo que representa solo una parte del trabajo. La verdadera prevención depende de que las familias se apliquen en sus patios y eliminen depósitos de agua donde el insecto se reproduce.

El abate, que no es otra cosa que insecticida larvicida organofosforado es decir, un compuesto químico que se aplica en depósitos de agua para evitar la proliferación del mosquito, es útil pero reiteró que sin la colaboración de la ciudadanía, cualquier esfuerzo institucional será insuficiente

García Fuentes advirtió que en muchas casas se conservan botes, llantas y cacharros a la intemperie, lo que incrementa el riesgo de proliferación del Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.

Para prevenir una epidemia, insistió, se requiere promoción, prevención y participación ciudadana. “La solución está en la colaboración social en salud”, afirmó.

El diputado llamó a las familias a revisar sus patios y tomarse en serio la limpieza de depósitos y objetos que acumulen agua. “Por más que se fumigue, si la gente no elimina los criaderos, el problema seguirá”, subrayó.

Finalmente, García Fuentes alertó que el riesgo de que se disparen los casos de dengue es latente, por lo que la participación ciudadana es indispensable para evitar una crisis sanitaria