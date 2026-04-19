Conato de bronca marca visita de Cepeda a Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 19 de abril del 2026

Lo más comentado de la visita del dirigente nacional del SNTE y senador, Alfonso Cepeda Salas, no fueron sus promesas ni sus discursos, sino el conato de bronca y empujones entre Ulises Ruiz, secretario particular del líder seccional Arnulfo Rodríguez Treviño y el coordinador del SNTE en Reynosa, José Iram Rodríguez Limón.

El episodio, que se publicó en la página magisterial Reforma Educativa, retrató la realidad de la Sección 30: arengas de unidad para el micrófono, pero pleitos de poder en la práctica; según parece, se intentó bloquear o impedir el acceso al profesor Rodríguez Limón o que éste evitara hablar con el “líder” nacional del SNTE.

Después de cancelar dos veces, Cepeda Salas finalmente llegó a Tamaulipas para una reunión privada con la dirigencia seccional. Sin acto masivo, sin rendir cuentas, solo el libreto de siempre: proteger al dirigente en turno y repetir el manual de unidad que funciona únicamente para la foto explicó la maestra Reyna Campuzano Salinas.

En su intervención habló de reformas a pensiones del ISSSTE y de iniciativas “con los maestros”, aunque hasta ahora ningún docente ha visto un borrador. Sobre el aumento salarial, primero presumió un 13% y recibió aplausos, pero segundos después matizó diciendo que habría que esperar por la situación geopolítica mundial. También aseguró tener el 90% de avances en el pliego petitorio al gobierno federal, aunque reconoció que “faltan los números”.

Cepeda dedicó minutos a fustigar a la CNTE, presumiendo que el SNTE también puede salir a las calles. Sin embargo, en el magisterio prevalece la percepción de que esa fuerza jamás se usa para una mejora real. La mayoría de los maestros ni siquiera se enteró de la visita, ocupados en sus aulas mientras el dirigente hablaba en privado.

Reyna Campuzano cerró su comentario diciendo: “el contraste fue evidente: la foto de la unidad ya la tienen, la bronca también. Lo que sigue faltando es lo más sencillo y lo más urgente: resultados reales para quienes verdaderamente trabajan”.