SITEM podría atraer maestros cansados del saqueo al SARTET

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente de la sociedad estatal de maestros y padres de familia, Miguel Ángel Tovar Tapia, advirtió que el Sindicato Independiente de los Trabajadores de México (SITEM), al crear un sistema propio de ahorro para el retiro, puede convertirse en una alternativa atractiva para los maestros del SNTE, cansados de los saqueos históricos al SARTET.

“Si el SITEM logró dar un paso adelante en poder tener la confianza del gobernador para crear un nuevo sistema de ahorro, por algo será y no dudo que sea una cosa atractiva para el magisterio que está cansado de tanta sinvergüenzada de su dirigente y sus secuaces”, expresó Tovar, al señalar que la falta de confianza en el sistema de ahorro del sindicato tradicional abre la puerta a opciones independientes.

El dirigente criticó la conducción de la Sección 30 bajo Arnulfo Rodríguez Treviño y su círculo cercano, a quienes calificó de “sociópatas” por someter al magisterio a conveniencias políticas y económicas. Subrayó que las nuevas generaciones piensan distinto y que la fortaleza de algunos aspirantes se basa en el voto de jubilados, muchas veces condicionado por favores.

Tovar llamó a evitar la polarización dentro del magisterio y planteó que los aspirantes a la dirigencia deberían buscar unidad, definiendo perfiles para la Sección 30, la Secretaría de Educación y el manejo del sistema de ahorro. “Hay que darle vuelta a la hoja de este periodo tan nefasto y recomponer todo”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó el manejo de la percepción sindical, recordando el desaire ocurrido en el Polyforum, cuando el gobernador tomó la palabra y gran parte del magisterio se levantó y salió del recinto. “¿A quién se le debe ese desaire, al gobernador o a la falta de respeto del líder de la Sección 30?”, cuestionó.

Finalmente, Tovar insistió en que el atractivo del SITEM radica en la confianza que logró con el gobernador para crear un nuevo sistema de ahorro, mientras que el SNTE arrastra el desprestigio de prácticas impunes y un liderazgo que se rodea de obediencia y sumisión, no de talento ni convicción

Cabe recordar que hace unas semanas el Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET) y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de México (SITEM) firmaron convenio para crear el Fondo de Ahorro para trabajadores de la Secretaría de Educación afiliados al SITEM que permitirá el acceso a préstamos, con el fin de obtener productos financieros capitalizables a las cuotas.