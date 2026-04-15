Enrique Meléndez propone revocación de mandato en dirigencias sindicales

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 15 de abril del 2026

El aspirante a la dirigencia de la Sección 30 del SNTE, Enrique Meléndez Pérez, planteó incluir la revocación de mandato en los periodos sindicales, como mecanismo de evaluación y control de las dirigencias.

“Es necesario que tengamos revocación de mandato en los sindicatos, igual que en la presidencia de la República, senadores y diputados. Si a la mitad del periodo no estás haciendo bien las cosas, que la base te diga: adiós”, afirmó.

Meléndez señaló que el actual dirigente, Arnulfo Rodríguez Treviño, no ha logrado resolver problemas, aunque aclaró que la responsabilidad recae en su equipo y colaboradores. “Lo conozco y no creo que sea él. Hay gente muy mala que lo asesora mal, entrega nombramientos indebidos y falta al respeto a los compañeros”, denunció.

El aspirante insistió en que la falta de atención y la concentración de beneficios en un grupo reducido han generado inconformidad entre los docentes. “Si hubiera revocación de mandato, se sabría si el dirigente está cumpliendo o no”, subrayó.

Es importante mencionar que hasta ahora no se ha escuchado la voz de otros aspirantes, pero la propuesta de Meléndez Pérez surge en un contexto donde el poder ciudadano —en este caso de la base trabajadora— es real, y donde la reforma laboral otorgó mayor decisión y control a los sindicatos