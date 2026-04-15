Promueve Municipio la generación de empleo a victorenses.

Cd. Victoria, 15 de abril de 2026.- Una jornada más de reclutamiento laboral para vincular a buscadores de empleo con 260 vacantes, puso en marcha el gobierno de Victoria, en coordinación con empresas manufactureras, de comercio y servicios.

El alcalde Eduardo Gattás Báez, junto a su esposa Lucy de Gattás, visitó los módulos de contratación para agradecer a las empresas participantes la oportunidad de inserción laboral que ofrecen al ciudadano y el impulso a la economía de la Capital del Estado.

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo del Municipio, la jornada de reclutamiento será del 14 al 16 de abril con un horario de 9:00 de la mañana a 13:00 horas.

Por instrucción del alcalde, se facilitó a las empresas KEMET, Gran ´D y FEMSA un área de la Presidencia Municipal para la instalación de módulos de atención de solicitudes y selección de perfiles que requieren sus áreas y departamentos.