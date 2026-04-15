Bomberos atienden diversos conatos de incendios en la ciudad

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Para finalizar la jornada de ayer, elementos de Bomberos, a bordo de la Unidad 29, atendieron diversos incendios de basura en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los reportes se registró en la colonia Vamos Tamaulipas, donde se combatió un incendio en un basurero clandestino.

Asimismo, se acudió a un segundo llamado por incendio de basura al interior de una casa deshabitada, ubicada en la calle Margarita de la colonia América de Juárez.

De igual manera, se atendió otro incendio de basura en el 9 Chihuahua y Sonora.

En todos los casos, los elementos trabajaron de manera oportuna hasta lograr sofocar por completo los incendios, evitando mayores riesgos.