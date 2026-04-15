Aumentarán videovigilancia al interior de los penales de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 15 de abril.-Para meter en orden a la población de los penales de Tamaulipas, se ha reforzado la videovigilancia en las prisiones y se aumenta el numero de custodios, afirmó el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

El funcionario estatal dijo que ante varias observaciones anteriores a los penales, de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han realizado acciones correctivas.

«Nosotros tenemos algunos estándares que se cumplen, que están dentro de la misma de la misma Constitución pero también nosotros vamos a estar reforzando el sistema de videovigilancia», indicó

Pancardo Escudero dijo que también se refuerzan los sistemas de seguridad en las cárceles del Estado a través del reclutamiento para fortalecer el personal de custodios.

El titular de Seguridad Pública en Tamaulipas sostuvo que se trata de «que no haya pie a que ninguna área al interior de los penales esté fuera de nuestro control».

Señaló que el objetivo es que no exista los llamados autogobiernos entre los presos, situación que considera bajo control

«Todo esto es basado en que se estén cubriendo las necesidades que tienen los internos y se estén respetando sus Derechos Humanos», apuntó.

Pancardo Escudero dijo que con ello se confía en que la seguridad sea óptima dentro de los centros de reclusión de Tamaulipas.