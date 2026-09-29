Cámaras y coordinación reducen 99% delitos en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.—

La coordinación entre corporaciones y la operación de las cámaras de videovigilancia han contribuido a reducir en un 99 por ciento la incidencia delictiva y a mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias, afirmó el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

“Yo quiero decir que no es que no haya, pero lo que sí pedimos es que haya denuncia, tengan la plena seguridad que va a haber una respuesta rápida por la parte de la Guardia Estatal, cuando haya una denuncia o alertamiento por el 911”, refirió.

El funcionario señaló que la conexión entre el sistema de videovigilancia y la Guardia Estatal permite atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos. “Hemos reducido los tiempos de respuesta cuando hay una denuncia”, sostuvo.

Añadió que la coordinación es directa cuando se registra un incidente y este es detectado mediante las cámaras de videovigilancia. También exhortó a la población a reportar emergencias o delitos a través del 911 para que las autoridades puedan intervenir.

Sobre los cateos realizados por autoridades federales, Pancardo Escudero explicó que la Guardia Estatal participa con labores de seguridad perimetral, mientras las corporaciones federales encabezan los operativos.

“Nosotros nada más nos dedicamos a dar seguridad, el cerco perimetral; el esfuerzo principal lo llevan ellos”, damos la seguridad periférica”, expresó para concluir.