Guardia Estatal de Tamaulipas sigue realizando vigilancia de proximidad ante ausencia de policías municipales

Ciudad Victoria, 13 de abril.-La Guardia Estatal de Tamaulipas mantienen operando 43 coordinaciones municipales, para suplir la labor de los policías de proximidad municipales, dijo hoy Carlos Arturo Pancardo Escudero, secretario de Seguridad Pública del Estado.

Durante su comparecencia en el Congreso del Estado, el funcionario estatal dijo que el tema de las policías municipales se suple con un esquema legal que establece los modelos de coordinación y mandos únicos.

Pancardo Escudero subrayó que “también en las entidades federativas, aquí en en nuestro estado, contamos con una sectorización de 11 delegaciones, pero hay 43 coordinaciones que corresponden a cada uno de los municipios con que cuenta aquí el Estado de Tamaulipas”.

Con esto, dijo, están cubiertas las funciones de las corporaciones desaparecidas.

“Además también nosotros hemos suscrito convenios con los municipios para realizar que podría realizar las policías municipales,que es la la proximidad ante la ciudadanía”, indicó.

El titular de Seguridad Pública de Tamaulipas apuntó que “considero que le damos la atención a cada uno de los municipios, en lo que se requiere de parte de una policía preparada”.

Pancardo Escudero puntualizó que la Guardia Estatal ” es una policía consciente de los derechos humanos y sobre todo que da una respuesta rápida y efectiva”.