Diputado respalda ajustar salarios y funcionamiento de cabildos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 13 de abril.– El diputado Armando Zertuche Zuani consideró favorable la reducción del tamaño de los cabildos en Tamaulipas, medida contemplada dentro de la reciente reforma electoral. Sin embargo, señaló que también es necesario revisar otros aspectos relacionados con el desempeño y costo de estos órganos municipales.

El legislador indicó que en algunos municipios los integrantes de los cabildos perciben salarios elevados, por lo que consideró pertinente analizar y regular estos ingresos. Comentó que existen diferencias significativas entre municipios, ya que en algunos casos la nómina de los regidores no representa una carga importante, mientras que en otros, como Reynosa, los sueldos pueden ser excesivos.

Reconoció que la reducción de cabildos podría generar inconformidad entre regidores, especialmente en aquellos municipios donde los ingresos son más altos. Afirmó que, en ciertos casos, los salarios de estos funcionarios son comparables con los de diputados.

Aunque valoró positivamente la intención de disminuir el gasto público, Zertuche Zuani expresó reservas sobre la reducción en sí misma, al considerar que el enfoque debería centrarse en regular salarios y prestaciones, además de mejorar la eficiencia del trabajo en los cabildos.

En ese sentido, propuso establecer mecanismos de evaluación e indicadores de productividad que permitan medir el desempeño de los regidores y asegurar que su labor sea efectiva.

Finalmente, señaló que el debate sobre este tema forma parte de la dinámica política local, pero subrayó la importancia de no confundir el ejercicio político con prácticas de confrontación estéril.