Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero, reveló que entre las principales adquisiciones previstas para este año se contemplan inhibidores de drones, luego de que el personal de la corporación ha sufrido afectaciones por el uso de ese tipo de artefactos, principalmente en la zona norte del estado y la franja ribereña.

“Tenemos inhibidores, pero no los suficientes para que se sientan seguros y se sientan motivados y estimulados nuestro personal que se encuentra en la parte norte, sobre todo en la ribereña, donde hemos tenido más eventos”, señaló el funcionario.

Pancardo Escudero adelantó también que se encuentran en proceso de concretar cursos de capacitación en explosivos para los agentes, con el fin de que cuenten con los conocimientos necesarios al momento de encontrarse con ese tipo de artefactos.

En materia de equipamiento, el secretario indicó que ya está por formalizarse, con recursos federales, la adquisición de 13 vehículos blindados, además de que se gestiona ante la Secretaría de la Defensa Nacional la autorización de municiones y armamento más moderno, trámite que estima quedará resuelto hacia mediados del año.

Adicionalmente, informó que se prevé incorporar alrededor de 30 vehículos patrulla, tanto para la Guardia Estatal como para tránsito, y se modernizará la red de comunicaciones, tras haber integrado ya las 25 estaciones distribuidas a lo largo del estado a una red gubernamental, con patrullajes constantes en tramos con separación de 50 kilómetros entre cada una.