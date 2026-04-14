Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El diputado federal Carlos Enrique Canturosas Villarreal afirmó que el derecho a la salud no puede quedarse únicamente en el texto constitucional, sino que debe traducirse en infraestructura suficiente, funcional y segura para atender las crecientes demandas médicas de las familias mexicanas.

“No se trata únicamente de construir inmuebles, sino de garantizar condiciones que permitan una atención médica eficiente y con calidad”, señaló en su intervención en el pleno, al destacar la importancia de aprovechar la experiencia técnica y capacidad operativa de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en proyectos de gran escala.

En síntesis, el legislador tamaulipeco expuso que dicha reforma busca responder a las crecientes demandas de atención médica de las familias de todo el país.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados aprobó con 423 votos a favor y 37 en contra la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que faculta a la SICT para participar en la construcción, equipamiento, rehabilitación y modernización de hospitales, clínicas y centros de atención en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

A este respecto, Canturosas Villarreal aseguró que esta reforma representa un paso firme para que la infraestructura deje de ser una limitante y se convierta en una herramienta real para hacer efectivo el derecho a la salud de millones de mexicanas y mexicanos.