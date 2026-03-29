Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de marzo– En medio de reclamos por la distribución de apoyos sociales y acusaciones de desigualdad, en el Congreso de Tamaulipas se impulsa una reforma para modificar la Ley de Desarrollo Social, con el objetivo de establecer reglas más claras y evitar discrecionalidad en la entrega de beneficios.

La propuesta fue promovida por el presidente de la Junta de Gobierno, Humberto Prieto Herrera, quien planteó actualizar el marco legal estatal para alinearlo con la legislación federal y reforzar el acceso equitativo a los programas dirigidos a la población vulnerable.

El planteamiento surge en un contexto donde se han intensificado las demandas para transparentar la asignación de apoyos sociales, ante señalamientos de que los beneficios podrían concentrarse en ciertos sectores o aplicarse sin criterios uniformes.

La iniciativa también busca que la política social en Tamaulipas opere con lineamientos más definidos y que se garantice la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los distintos programas de asistencia.

«Esto atiende a una homologación de la Ley General de Desarrollo Social con la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas y tiene como fin garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales y promover la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres», señaló Humberto Prieto.

El legislador sostuvo que la actualización permitirá reforzar los mecanismos institucionales para la entrega de apoyos y evitar que los programas sociales se manejen con discrecionalidad o sin controles claros.

Con la modificación de la ley, el Congreso del Estado busca establecer reglas más estrictas para la operación de los programas sociales y garantizar que los beneficios lleguen de manera equitativa a la población vulnerable, en medio de un debate creciente sobre el uso de los recursos públicos.