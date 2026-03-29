Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de marzo.– La aprobación del tope a las pensiones y jubilaciones en el sector público encendió el debate político y provocó el respaldo del diputado federal tamaulipeco José Braña Mojica, quien defendió la medida como un intento por frenar privilegios y reducir desigualdades entre servidores públicos.

El legislador de Morena respaldó la reforma aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, señalando que la iniciativa responde a reclamos sociales ante la disparidad entre los montos que reciben algunos exfuncionarios y la mayoría de los trabajadores que dependen del sistema de retiro financiado con recursos públicos.

Braña Mojica sostuvo que la medida busca evitar que ciertos funcionarios continúen recibiendo pensiones considerablemente mayores que el resto, lo que, afirmó, ha generado inconformidad social y cuestionamientos sobre el uso del gasto público.

“En la Cámara de Diputados votamos una reforma importante, para poner un límite a las jubilaciones y pensiones en el sector público, para que no haya casos donde unos pocos reciban mucho más que la mayoría”, expresó.

El diputado tamaulipeco consideró que la aprobación de la iniciativa permitirá avanzar hacia un esquema más equitativo y reducir beneficios que por años han sido señalados como privilegios dentro de los sistemas de retiro de funcionarios.

Señaló que eliminar las llamadas pensiones doradas “es un tema de justicia y equilibrio, y desde aquí seguiremos trabajando por el bien de las y los mexicanos”.

Finalmente, el legislador envió un mensaje a los ciudadanos de su distrito, al reiterar su respaldo a medidas que, dijo, buscan mayor equidad en el uso de los recursos públicos, mientras el tema continúa generando debate político.