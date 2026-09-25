Pepe Braña levanta la voz: “¡Que vuelva el ascenso y descenso!”

Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El diputado federal tamaulipeco José “Pepe” Braña Mojica se pronunció a favor del regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano, al considerar que el mérito deportivo debe volver a ser el factor que permita a los clubes aspirar a llegar a la Primera División.

Braña Mojica, integrante de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, señaló que equipos como Correcaminos y la Jaiba Brava deben contar con la posibilidad de competir deportivamente por un lugar en el máximo circuito.

“En Tamaulipas, Correcaminos y la Jaiba Brava, como todos los clubes, merecen tener la oportunidad de competir por llegar a Primera División”, expresó el legislador a través de sus redes sociales.

El diputado sostuvo que su planteamiento no busca beneficios especiales para los clubes tamaulipecos, sino condiciones que permitan que los resultados obtenidos dentro de la cancha tengan consecuencias deportivas.

“No pedimos privilegios, pedimos reglas claras, competencia y oportunidades para todos”, manifestó.

Asimismo, Braña planteó la intención de abrir un diálogo con la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol y los propietarios de los clubes para conocer las distintas posturas y analizar una ruta que permita recuperar el sistema de ascenso y descenso.

“Queremos abrir un diálogo con la Liga MX, la Federación Mexicana de Futbol y los propietarios de los clubes, para escuchar todas las posturas y construir una ruta que permita recuperar el ascenso y descenso”, señaló.

Finalmente, el legislador resumió su postura bajo la premisa de devolverle valor al desempeño deportivo:

“Que ganar vuelva a tener recompensa. Que el mérito deportivo abra las puertas de Primera División”.

Con este posicionamiento, el tema del ascenso y descenso vuelve a colocarse en la discusión desde el ámbito legislativo, con especial interés para Tamaulipas, donde Correcaminos y la Jaiba Brava forman parte del futbol profesional.