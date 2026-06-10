Pepe Braña afirma cumplir requisitos para buscar alcaldía de Victoria

  • miércoles, 10 de junio de 2026

Por: José Medina

Pepe Braña indicó que el trabajo territorial lo respalda en territorio, y es su antecedente para buscar la alcaldía del municipio de Victoria el próximo año, a través de sus recorridos permanentes en varias colonias de la capital de Tamaulipas.

«Ya se valorará también como se va a decidir la metodología en las encuestas, y el que haya estado constantemente atendiendo a los ciudadanos, esa es la parte fundamental, y yo cumplo con los requisitos. La metodología que aplique Morena, dará un peso importante a las encuestas y a la atención constante a los ciudadanos».

Explicó que cuando emita Morena la convocatoria para el proceso interno, va a levantar la mano para participar, aunque subrayó que las definiciones deberán analizar el trabajo y contacto con la ciudadanía.

Insistió en qué no se ha dejado de trabajar, y ahí están sus resultados como diputado local y federal con cien mil votos en la capital y 142 mil en el distrito, además de su trabajo en la cámara baja y en territorio son su carta de presentación.

 

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