Horacio Reyna se perfila como aspirante del PRI a la alcaldía de Victoria

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 29 de abril del 2026

El joven priísta Horacio Reyna reconoció públicamente su interés en aparecer en la boleta electoral del próximo año, luego de que, momentos antes y en rueda de prensa, el dirigente estatal del partido, Bruno Díaz Lara, lo mencionara como posible candidato a la alcaldía de Victoria.

Reyna recordó que desde hace más de una década ha trabajado para buscar espacios de representación, primero como funcionario en la administración municipal de 2016, después como regidor de oposición en el cabildo de 2018 a 2021, y más tarde como aspirante a una diputación local en 2024.

“Siempre hemos tenido la aspiración de generar gobierno y tomar decisiones públicas. Nos hemos preparado para ello”, afirmó.

El priísta subrayó que su trayectoria responde a una construcción política de largo plazo y que no se trata de improvisaciones. “La carrera política no se hace de la noche a la mañana. Se requiere experiencia y resultados”, dijo.

Aunque aceptó que sería un honor competir por la presidencia municipal, también dejó abierta la posibilidad de buscar una diputación local o federal.

“Claro que voy a estar buscando una posición de estar en la boleta en cualquiera de los tres espacios; entiendo que la construcción de una carrera política no se hace de la noche a la mañana, y decir de golpe aquí estoy; en el partido entendemos que debe haber experiencia porque se tienen que dar resultados y eso lo tengo muy claro”

Horacio Reyna destacó que en Victoria el PRI ha privilegiado el consenso y la unidad entre sus cuadros, mencionando a otros jóvenes también valiosos al interior del partido como Oliver, y Alex Montoya o con experiencia como Arleth Marcos “Sería injusto decir que voy para un espacio sin considerarlos. En Victoria vamos a salir unidos y dar de frente una muy buena competencia”, aseguró.

El destape de Bruno Díaz Lara y la respuesta de Reyna marcan el inicio de la disputa interna por las candidaturas en la capital tamaulipeca, donde el PRI busca recuperar terreno frente a Morena.