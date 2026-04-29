PRI depura padrón; estiman en 20 mil afiliados.

Por José Gregorio Aguilar

Miércoles 29 de abril del 2026

El Comité Directivo Estatal del PRI en Tamaulipas reconoció que actualmente cuenta con alrededor de 20 mil afiliados, aunque la cifra definitiva dependerá del cruce de datos que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE) en el proceso de depuración de militantes.

La responsable del registro partidario, María del Refugio “Cuca” Hernández, explicó que el INE mantiene cerrada su plataforma de afiliación mientras se revisan duplicidades y renuncias de militantes que han decidido sumarse a otros partidos o a nuevas fuerzas políticas en formación. “A partir del 15 de mayo podremos dar un dato preciso de cuántos priístas permanecen en el estado”, señaló.

Hernández subrayó que el partido mantiene una jornada permanente de afiliación en todo Tamaulipas, respaldada por un convenio con el INE que permite registrar a los ciudadanos directamente en la aplicación oficial del instituto, garantizando transparencia en el proceso.

En cuanto a las aportaciones económicas, reconoció que los estatutos establecen cuotas voluntarias para sostener las actividades del partido. “La gran mayoría de quienes estamos vigentes hacemos nuestras aportaciones mensuales dentro de nuestras posibilidades”, dijo, aunque admitió que algunos militantes presentan rezagos.

Por su parte, el dirigente estatal, Bruno Díaz Lara, intervino para aclarar que los recursos de dichas aportaciones se destinan a recorrer el estado, activar comités municipales y mantener presencia política, incluso enfrentando multas que han obligado a cubrir gastos con aportaciones personales.

Aseguró que como presidente aporta casi los 30 mil pesos retando a sus opositores a qué también transparente sus recursos y en que los gastan

«Con mucho gusto les puedo platicar en que gastamos el dinero en el PRI y los invito a que comparen las agendas públicas de los partidos; hay partidos que están en el gobierno y no tienen comités municipales, aquí lo preocupante es, ellos que hacen con las prerrogativas nosotros sí trabajamos todos los días y recorremos el estado infinidad de veces».

Bruno Díaz rechazó contundentemente haber buscado este cargo directivo por cuestiones económicas

“Nunca buscamos que fuera rentable económicamente. Lo hacemos con orgullo y con la frente en alto, porque sabemos que a Tamaulipas le ha ido mejor con el PRI”, afirmó.

El reto para el priismo tamaulipeco será enfrentar el proceso electoral de septiembre con un padrón depurado y con finanzas ajustadas, mientras busca reposicionarse frente a partidos en el gobierno