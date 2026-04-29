Avanzan en Congreso ocho perfiles para encabezar el Órgano de Control de la Fiscalía de Tamaulipas

Enrique Jonguitud



Ciudad Victoria.- Ocho aspirantes avanzaron a la etapa de entrevistas dentro del proceso para designar a la persona titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, instancia encargada de vigilar el desempeño de los servidores públicos y detectar posibles actos de corrupción.

Rubén Azamar Pérez, Gladys Teresa Torres Castillo, Guadalupe Hernández Tinajero, Evaristo Alejandro Vera Higuera, Francisco Javier Ruiz Reta, Juan Armando Barrón Pérez, Javier Hernández Pérez y Alberto Guadalupe Córdova Lerma fueron considerados elegibles tras cumplir con los requisitos legales establecidos.

La revisión de expedientes estuvo a cargo de las comisiones de Anticorrupción, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, que dieron seguimiento al procedimiento de selección.

Las y los legisladores determinaron que las personas aspirantes acreditaron lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, además de cumplir con los lineamientos fijados en la convocatoria emitida por la Junta de Gobierno.

Como siguiente paso, las entrevistas se realizarán el martes 5 de mayo en la Sala de Comisiones “Revolución”, en un esquema escalonado que iniciará a las 12:00 horas y concluirá a las 16:40 horas, con la participación individual de cada aspirante.

Concluidas las comparecencias, las comisiones unidas elaborarán el dictamen correspondiente con la lista de personas que consideren idóneas para ocupar el cargo, mismo que será turnado al Pleno para su análisis y votación.

La designación final requerirá el voto de las dos terceras partes de las y los diputados presentes, conforme al marco constitucional vigente, con lo que se definirá a la persona responsable de fortalecer los mecanismos de control interno en la Fiscalía estatal.