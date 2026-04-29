En claro rechazo a la violencia, Municipio suspende actividad en campo de fútbol “La Bombonera” de la Colonia La Presita

Ciudad Victoria.- Derivado de un estricto análisis del reporte arbitral y de las pruebas recopiladas, tras el incidente de violencia suscitado el miércoles 22 de abril 2026, entre los equipos de fútbol femenil Anmar FC y Deportivo Tadeo, el campo “La Bombonera” de la Colonia La Presita, ha sido vetado de toda actividad, por un periodo de tres meses.

Carlos Pizaña, jefe del deporte victorense, informó que después de varios días de estudiar el caso, también a través de videos, así como testimonios de testigos presenciales y de las mismas protagonistas, se da cumplimiento a la sanción.

“La determinación ha sido aplicada con base al reglamento del Departamento del Deporte y la Juventud del Municipio, en coordinación con la Unión de Ligas de Fútbol de Victoria, por lo que a esta última corresponde dar a conocer nombres y sanciones para las jugadoras involucradas directamente”, explicó el rector del deporte en la Capital de Tamaulipas.

La suspensión del campo “La Bombonera”, en donde Jaime Hernández es el coordinador de los torneos Infantil, Juvenil y Libre Varonil, así como de Mamis Libre, entra en vigor a partir del 22 de abril, para concluir el día 22 de julio del presente año.