Le ponen fecha al Mr. Tamaulipas

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Será el próximo 2 de mayo cuando se celebre en Ciudad Victoria el certamen “Mr. Tamaulipas Juvenil y Veterano 2026”, evento selectivo rumbo al nacional que se llevará a cabo en fechas próximas en la Ciudad de México.

La sede del evento será el Polideportivo “Ing. Américo Villarreal Guerra”, donde se espera la participación de más de 100 competidores de todo el estado, quienes competirán en diversas categorías.

De acuerdo con el presidente de la AFFET, Gastón Cavazos Perales, las inscripciones se realizarán a partir del 1 de mayo en el hotel sede.

“El costo del boleto para el público en general será de 150 pesos en preventa, mientras que el día del evento tendrá un valor de 200 pesos”.

Añadió que el evento iniciará a las 13:00 horas, momento en el que participarán fisicoconstructivistas de todo el estado, quienes buscarán la oportunidad de representar a Tamaulipas en el certamen nacional, donde la entidad ha sido referente al ocupar los primeros lugares.