PRI acusa simulación en acuerdo de combustibles y señala presión a gasolineros en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 29 de abril.- El acuerdo entre el Gobierno Federal y el sector gasolinero para contener el precio de los combustibles fue calificado como una simulación por el dirigente del PRI en Tamaulipas, Díaz Lara, quien aseguró que la medida traslada las pérdidas a los empresarios.

El líder estatal del Partido Revolucionario Institucional sostuvo que el alza internacional del petróleo está siendo absorbida por los distribuidores, mientras la federación evita implementar subsidios directos para amortiguar el impacto en los precios.

En conferencia de prensa, afirmó que la estrategia federal consiste en presionar al sector para mantener un tope en el diésel y otros combustibles, lo que, dijo, genera afectaciones económicas a las empresas gasolineras.

«Nosotros sí podemos ser gobiernos y en los sexenios que gobernó el Partido Revolucionario Institucional claro que le dimos resultados; ellos no, ellos tienen más de 7 años gobernando el país».

También dijo «vemos al gobierno ahorcando a los gasolineros porque no fueron capaces ellos de hacer una estrategia; nosotros dejamos abajo el precio de la gasolina, el precio del diésel, y ahora van a obligar a lo que la industria gasolinera».

Díaz Lara cuestionó que, en lugar de buscar mecanismos de apoyo, el Gobierno Federal mantenga inversiones en obras que consideró innecesarias, sin priorizar el equilibrio en el mercado energético.

«Morena sigue viendo al país en el retrovisor; todas las refinerías que hicimos nosotros funcionan y dan beneficios colectivos para los mexicanos».