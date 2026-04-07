PRI exige castigo a responsables de corrupción en Salud

Por José Gregorio Aguilar

Martes 07 de Abril del 2026

El presidente del PRI Tamaulipas, Bruno Díaz Lara, denunció que la corrupción en la Secretaría de Salud se ha convertido en un “secreto a voces” y exigió investigaciones ejemplares contra quienes hicieron mal uso de los recursos públicos, particularmente el ex secretario Vicente Joel Hernández Navarro, señalado en múltiples irregularidades durante los últimos cuatro años.

“Cada semana sigue el escándalo en el sector salud. No podemos permitir que se metan con un tema tan sensible que afecta directamente a las familias tamaulipecas. Las investigaciones deben ser ejemplares, pero sobre todo los castigos a quienes resulten responsables”, afirmó.

Díaz Lara recordó que incluso se han recibido denuncias anónimas en oficinas del gobernador, como la que acusa al titular de COEPRIS de imponer cuotas a trabajadores. “Estos señalamientos no pueden quedar en el aire. Se tiene que informar a la ciudadanía qué está pasando y dar resultados”, subrayó

El líder priísta declaró que no basta solo con la renuncia o despido de titulares de las dependencias, en particular la de Salud, sino que se investigue para comprobar si son o no culpables de las irregularidades que se les atribuyen.

El dirigente p también cuestionó el desempeño del titular del IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Rodríguez Avendaño, a quien calificó irónicamente como “más conocido por ser guía turística que por dar resultados en salud”. “La gente necesita respuestas, no simulaciones. El sistema de salud está en crisis y los tamaulipecos no tienen ni lo mínimo en hospitales”, dijo.

Díaz Lara enfatizó que no existe una sola institución de salud estatal que esté al nivel de lo que requieren los ciudadanos. “Faltan médicos, enfermeras, insumos básicos y medicamentos. Mientras tanto, vemos funcionarios cercanos al ex secretario que en pocos años se hicieron de propiedades que no corresponden a sus ingresos. Eso es corrupción y debe castigarse”, denunció.

El presidente del PRI llamó a que el gobierno deje de culpar al pasado y atienda las necesidades actuales. “Basta de simulaciones y ocurrencias. Es momento de dar resultados reales: hospitales funcionando, clínicas con abasto, especialistas atendiendo. Los tamaulipecos merecen justicia y un sistema de salud digno”, concluyó.