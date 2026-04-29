¡Tamaulipas a semifinales de futbol en Olimpiada Nacional!

La Selección Tamaulipas Sub-15 firmó su pase a las semifinales de la Olimpiada Nacional 2026 tras imponerse 2-1 a Quintana Roo en los cuartos de final, en duelo disputado este mediodía en el Centro Deportivo BUAP.

El conjunto tamaulipeco fue superior desde el arranque. Generó peligro constante en el área rival, con llegadas que incluso se estrellaron en el poste y otras más que fueron contenidas por el arquero. La insistencia rindió frutos cerca del minuto 20, cuando Rodrigo Gómez definió con potencia frente al arco para abrir el marcador.

Para la segunda mitad, Tamaulipas mantuvo el control y amplió la ventaja al minuto 10, tras una buena jugada de Íker Ramírez de la Rosa que culminó Luis Pérez con un certero remate. Quintana Roo logró descontar mediante un penal dudoso, bien ejecutado, pero el tiempo no fue suficiente para cambiar el rumbo del encuentro.

Con este resultado, Tamaulipas se instala entre los cuatro mejores equipos del país y sigue en la pelea por el título nacional. El rival y el horario de la semifinal, a disputarse mañana, aún están por definirse.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas, quien ha acompañado de cerca a esta selección durante la competencia, felicitó al equipo por el resultado y el desempeño mostrado, destacando el compromiso y la entrega de los jugadores en cada partido.