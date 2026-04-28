Tamaulipas avanza a cuartos de final de la Olimpiada Nacional en futbol varonil

La Selección Tamaulipas Sub-15 firmó una actuación sólida al imponerse 3-1 sobre Veracruz, resultado que le permite asegurar su pase a los cuartos de final dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

El conjunto tamaulipeco resolvió el encuentro con anotaciones de Julio de León, Max Frausto y Edu Villarreal, quienes marcaron diferencia en momentos clave del partido para encaminar el triunfo.

Con este resultado, Tamaulipas da un paso importante en la competencia y se instala entre los ocho mejores equipos del torneo, manteniendo el objetivo firme de seguir avanzando en la fase eliminatoria.