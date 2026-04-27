Tiene Tamaulipas campeona de Olimpiada Nacional en Ciclismo

Guadalajara, Jalisco.- La tamaulipeca Ximena Zurita Martínez conquistó la medalla de oro en la prueba de ciclismo de ruta con un tiempo de 2:05:31, dentro de la categoría Junior (17-18 años), en actividad de la Olimpiada Nacional, cuya sede para esta disciplina fue Jalisco.

La ciclista originaria de Ciudad Victoria logró una actuación sólida al imponerse precisamente ante representantes locales, superando a una de las delegaciones más fuertes del país en esta disciplina.

Bajo la dirección de su entrenador, Antonio Escárcega, Ximena ejecutó una estrategia consistente y mantuvo el ritmo necesario para asegurar el primer lugar en una prueba exigente.

El director general del Instituto del Deporte en Tamaulipas, Manuel Virués, reconoció el logro y el respaldo institucional.

“Este triunfo es reflejo del esfuerzo de nuestros atletas y entrenadores. También es resultado del impulso que encabeza el gobernador Américo Villarreal y del apoyo de la secretaria de Bienestar, Silvia Casas, que han sido fundamentales para que Tamaulipas siga compitiendo a este nivel”.

Con este resultado, -dijo- Tamaulipas suma una medalla más y se posiciona en lo alto del ciclismo nacional.